Губернатор Флориды Десантис вышел из президентской гонки и поддержал Трампа

Губернатор штата Флорида Рон Десантис принял решение выйти из президентской гонки в США от Республиканской партии. Об этом он объявил после того, как занял второе место на внутрипартийных республиканских выборах (кокусы) в штате Айова. Через два дня должны состояться праймериз республиканцев в штате Нью-Гемпшир.

«Я не могу просить поддерживающих нас людей безвозмездно тратить свое время и отдавать свои ресурсы, если у нас нет четкого пути к победе. Сегодня я объявляю о приостановке своей предвыборной кампании», - сказал он в видеообращении, которое было опубликовано в его аккаунте в социальной сети X.

Политик также пообещал поддержать бывшего американского лидера Дональда Трампа, отметив, что тот заслуживает «еще одного шанса».

«У нас были разногласия с Дональдом Трампом. Трамп превосходит действующего президента Джо Байдена, это очевидно. Я выражаю ему свою поддержку», - добавил Десантис.

Теперь у Трампа в борьбе за право баллотироваться от Республиканской партии остался всего один серьезный соперник. Это экс-губернатор Южной Каролины и бывший посол Соединенных Штатом Америки в ООН Никки Хейли.

Ранее из президентской гонки вышел предприниматель Вивек Рамасвами. Он также заявил, что выразит поддержку экс-главе Белого дома Дональду Трампу. Бизнесмен сошел с предвыборной дистанции, набрав 7,8% голосов республиканцев в Айове и замкнув пятерку лидеров.