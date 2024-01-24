Жители Словакии все больше возмущены, что их страна выделяет огромные деньги на помощь киевскому режиму, однако это ведет лишь к негативным последствиям. Такое заявление сделал вице-спикер парламента республики Любош Блага.

«Украинцам не на что обижаться. Словакия оказывает им огромную помощь, и людям это уже надоело. Ни к чему это не ведет, только к нищете и смерти», - передает его слова телеканал «360».

Политик также констатировал, что контрнаступление ВСУ закончилось провалом. «Если бы не деньги США и Евросоюза, Украина не продержалась бы и двух недель», добавил он. Как отметил Блага, режим Зеленского не имеет ничего общего с демократией, а представителей оппозиции преследуют. Он также напомнил о недавней гибели в украинской тюрьме американского журналиста Гонсало Лиры.

По словам Благи, Украина является одной из самых коррумпированных стран мира, и даже такие государства, как Эфиопия и Лесото, «живут лучше».

«И теперь нам придется сливать миллиарды из ЕС в черную дыру?» - возмутился вице-спикер парламента Словакии.

Ранее премьер-министр республики Роберт Фицо заявил, что прекращение конфликта между РФ и Украиной возможно через передачу части украинских территорий в пользу Москвы, для этого необходимо достижение «компромисса». Он подчеркнул, что Украина не является «независимой и суверенной» страной, а полностью находится под контролем и влиянием США.