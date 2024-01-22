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Фицо призвал Украину к компромиссу с Россией для прекращения конфликта

Премьер-министр Словакии также вновь напомнил о своем несогласии со вступлением Украины в НАТО.
Елизавета Кондрикова 2024-01-22 16:48:01
© Фото: Ashley Chan, Keystone Press Agency, Global Look Press

Прекращение конфликта между Россией и Украиной возможно через передачу части украинских территорий в пользу Москвы, для этого необходимо достижение «компромисса», заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на местные СМИ.

«Должен быть какой-то компромисс. Чего они ждут? Что русские уйдут из Крыма, Донбасса и Луганска? Это нереально», - сказал Фицо.

По словам словацкого лидера, Украина не является «независимой и суверенной» страной, а полностью находится под контролем и влиянием Соединенных Штатов. Он добавил, что также намерен объявить об отказе Словакии в дальнейшем передавать киевскому режиму оружие, обвинив его в коррумпированности.

Он также вновь высказался против членства Украины в НАТО, отметив, что это может «стать основой третьей мировой войны».

Роберт Фицо должен провести встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в среду, 24 января. Именно в ходе этих переговоров он готовится публично заявить о намерении воспользоваться правом вето в отношении вступления Украины в Североатлантический альянс.

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