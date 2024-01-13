Говорил о преступлениях Киева: почему в украинском СИЗО умер американский блогер

В украинском СИЗО скончался американский журналист и блогер Гонсало Лира. Он известен тем, что рассказывал о преступлениях киевского режима и остро критиковал Зеленского. По мнению его родственников, это и стало причиной скоропостижной смерти. О гибели Гонсало Лиры, ссылаясь на его отца, сегодня сообщил телеведущий Такер Карлсон.

«Гонсало Лира-старший говорит, что его сын умер в возрасте 55 лет в украинской тюрьме, где он содержался за преступление, связанное с критикой правительств Зеленского и Байдена. Гонсало Лира был гражданином США, но администрация Байдена явно поддерживала его тюремное заключение и пытки, - написал Карслон на своей странице в X.

Несколько недель назад отец Гонсало Лиры предсказал, что его сына убьют. Блогера отправили в харьковский следственный изолятор по обвинению в оправданиях действий России, хотя он рассказывал о вещах, которые сам видел на Украине: лжи, коррупции и диктатуре режима Зеленского, публиковал списки политзаключенных.

СБУ арестовала журналиста еще весной 2022 года. Американец сообщал, что его неоднократно избивали и пытали. Он жаловался на здоровье. В тюрьме Гонсало Лире вовремя не оказывали медицинскую помощь.

«У меня была двойная пневмония, а также пневмоторакс и очень тяжелый случай отека. Все это началось в середине октября, но в тюрьме на это не обращали внимания», - рассказывал журналист сестре.

За его освобождение долго боролся Илон Маск. Он призывал Киев ответить, почему гражданин страны, выделившей $100 миллиардов помощи, находится под арестом за публикации в интернете.

Сегодня на пост в социальной сети бизнесмена Дэвида Сакса о том что Джо Байден мог вернуть Гонсало Лиру телефонным звонком, но и пальцем не пошевелил, Илон Маск ответил коротко:

«Это полный беспредел», - написал миллиардер.

Этим фактом возмущены и в лагере республиканцев.

«Значит, мы теперь позволяем нашим иностранным получателям пособий, таким как Зеленский, убивать наших граждан и наших журналистов? Я бы подождал возмущения наших СМИ, но знаю, что его не будет!» - написал Дональд Трамп - младший.

С момента смерти блогера прошли почти сутки, но ведущие американские СМИ молчат. Однако скорость, с которой в Госдепе сухо подтвердили факт гибели Гонсало Лиры, говорит о том, что в Вашингтоне за ситуацией следили. Пока это единственный официальный ответ.

Изучая реакцию СМИ, политолог Эмиль Косман предположил, что других объяснений ждать не стоит. Скорее всего это будут дежурные отговорки.