«Ваше доверие нас не волнует»: Лавров ответил на вопрос журналиста BBC об Ил-76

Россию не волнует, поверит ли ей «международное сообщество» в ситуации с гибелью пленных на борту Ил-76, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос корреспондента BBC.

Глава МИД РФ подчеркнул, что журналисты британской телерадиокомпании освещали ситуацию в Буче почти два года назад, но не интересуются именами и фамилиями якобы убитых там мирных жителей.

«ВВС могла бы поинтересоваться все-таки установлением истины. Поэтому - верит нам международное сообщество, под чем вы понимаете Запад, я уверен, и прежде всего англосаксов, - нас это не сильно волнует», - сказал Лавров.

Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН по крушению российского Ил-76 в Белгородской области. Военно-транспортный самолет был сбит украинским ЗРК с территории Харьковской области, сообщили в Минобороны России.

В результате крушения погибли 65 украинских пленных, которых переправляли для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. В МИД России назвали эту атаку ВСУ терактом и пообещали, что все причастные к ней будут наказаны.