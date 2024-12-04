Путин назвал главный инструмент борьбы с инфляцией

Самым главным инструментом борьбы с инфляцией является обеспечение достаточного выпуска товаров. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе форума «Россия зовет!».

«И здесь, конечно, важно достичь такого баланса, когда бы и экономика развивалась, и товары и услуги на рынок поступали в нужном объеме, нужного качества, по нужным ценам и тарифам, и инфляция снижалась до нужного нам показателя», - добавил президент.

Ранее председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина допустила возможность повышения ключевой ставки в декабре. При этом, по ее словам, такое решение не предопределено. Глава ЦБ уточнила, что «тормозной путь» возвращения инфляции к 4% займет весь следующий год, а возможно, и часть 2026-го.

Сейчас ключевая ставка составляет 21% годовых. Этот показатель установил совет директоров Банка России 25 октября. При этом зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин допустил, что ее могут повысить на заседании в декабре. Регулятор, подчеркнул он, проводит жесткую денежно-кредитную политику для снижения инфляции.