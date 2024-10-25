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Банк России повысил ключевую ставку до 21%

Ранее показатель ключевой ставки составлял 19%.
Алексей Курильченко 2024-10-25 13:31:29
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Совет директоров Банка России 25 октября принял решение о повышении ключевой ставки до 21% годовых. Как сообщили в регуляторе, повышение связано с превышением инфляционных ожиданий. На повышение инфляции повлияли дополнительные денежные расходы, которые привели к расширению бюджетного дефицита.

«Инфляционные ожидания значимо выросли. В октябре ожидания населения и бизнеса достигли максимумов с начала года, во многом реагируя на текущую высокую инфляцию. Краткосрочные инфляционные ожидания профессиональных аналитиков и долгосрочные ожидания, рассчитанные из инструментов финансового рынка, также увеличились. Высокие инфляционные ожидания усиливают инерцию устойчивой инфляции», - сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что в сентябре рост цен увеличился на 9,8% - в августе показатель составил 7,5%. Показатель базовой инфляции увеличился до 9,1% против августовских 7,1%. Инфляция по итогам года ожидается на уровне 8,0-8,5%.

Напомним, что ключевая ставка в 19% была установлена 13 сентября. В ЦБ напоминают, что на ближайших заседаниях совета директоров допустимо дальнейшее повышение ставки.

#в стране и мире #Банк России #инфляция #Ключевая ставка
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