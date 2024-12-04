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Набиуллина допустила повышение ключевой ставки в декабре

Глава регулятора отметила, что возвращение инфляции к цели 4% займет весь 2025 год, а также, вероятно, часть 2026-го.
Игнат Далакян 2024-12-04 12:17:00
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости

Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки в декабре. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

«Мы дали сигнал, что Центральный банк допускает возможность повышения ставки», - сказала она.

При этом Набиуллина обратила внимание на то, что такое решение не предопределено. Председатель регулятора уточнила, что «тормозной путь» возвращения инфляции к 4% займет весь следующий год, а возможно, и часть 2026-го.

Также Эльвира Набиуллина отметила, что с благодаря повышению ключевой ставки удалось предотвратить вхождение в инфляционную спираль.

Следующее заседание совета директоров Банка России назначено на 20 декабря.

Ранее регулятор выступил против валютных интервенций для стабилизации курса рубля. Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин заявил, что Банк России пока не видит устойчивого замедления инфляции в стране.

#Экономика #Банк России #ЦБ РФ #Эльвира Набиуллина #Ключевая ставка #ключевая
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