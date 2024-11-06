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В ЦБ объявили о возможном повышении ключевой ставки в декабре

Однако, по словам регулятора, данное решение пока что не было предопределено.
Таисия Кваша 2024-11-06 16:32:24
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Global Look Press

В резюме обсуждения ключевой ставки Центробанка сообщается, что повышение ключевой ставки на новом заседании в декабре пока не предопределено, но его вероятность очень высока.

«Совет директоров Банка России 25 октября 2024 года повысил ключевую ставку до 21,00% годовых с 28 октября 2024 года и дал направленный сигнал о возможном повышении ключевой ставки на ближайшем заседании», - следует из сообщения.

Отмечается, что в ближайшие три года ключевая ставка снизится и на момент 2027 года будет составлять 7,5 - 8,5% годовых.

Напомним, что на данный момент ключевая ставка составляет 21%. Решение о ее повышении с 19% было объявлено 25 октября на собрании совета директоров Банка России.

#в стране и мире #Банк России #инфляция #Ключевая ставка
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