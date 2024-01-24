Пилот рухнувшего в Афганистане борта успел сделать короткий звонок из больницы

Пилот самолета, который в воскресенье потерпел крушение в Афганистане, сообщил, что с ним все в порядке. Аркадия Грачева доставят в Москву в понедельник, рассказал «Звезде» отец командира воздушного судна.

«Два часа назад позвонил. Я рыдаю. Говорит: “Папа, у меня все хорошо, не волнуйтесь, все нормально, жив-здоров”. Веселым, бодрым голосом. Очень короткий звонок, видимо, медбрата в больнице попросил», - сказал Юрий Грачев.

Гражданский самолет рухнул в горах афганской провинции Бадахшан 21 января. Воздушное судно направлялось из таиландской Паттайи в Москву. В общей сложности на борту находились шесть человек - два пилота, два медика и два пассажира.

Впоследствии стало известно, что при крушении удалось выжить четырем людям, два пассажира - супружеская пара - погибли. Следственный комитет возбудил уголовное дело.