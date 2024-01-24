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Пилот рухнувшего в Афганистане борта успел сделать короткий звонок из больницы

Гражданский самолет потерпел крушение в горах афганской провинции Бадахшан 21 января. Четыре человека из шести находившихся на борту выжили.
Анна Назайкина 2024-01-24 15:08:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Пилот самолета, который в воскресенье потерпел крушение в Афганистане, сообщил, что с ним все в порядке. Аркадия Грачева доставят в Москву в понедельник, рассказал «Звезде» отец командира воздушного судна.

«Два часа назад позвонил. Я рыдаю. Говорит: “Папа, у меня все хорошо, не волнуйтесь, все нормально, жив-здоров”. Веселым, бодрым голосом. Очень короткий звонок, видимо, медбрата в больнице попросил», - сказал Юрий Грачев.

Гражданский самолет рухнул в горах афганской провинции Бадахшан 21 января. Воздушное судно направлялось из таиландской Паттайи в Москву. В общей сложности на борту находились шесть человек - два пилота, два медика и два пассажира.

Впоследствии стало известно, что при крушении удалось выжить четырем людям, два пассажира - супружеская пара - погибли. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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