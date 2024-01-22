Посол РФ подтвердил гибель супругов Евсюковых при крушении Falcon

Два человека погибли при крушении самолета Falcon 10 в Афганистане. Эти данные «Звезде» официально подтвердил чрезвычайный и полномочный посол РФ в этой стране Дмитрий Жирнов. Погибли пассажиры джета, супруги Евсюковы из Волгодонска.

«К сожалению, два человека погибли. Это муж и жена Евсюковы, Анатолий и Анна. Это огромная боль, и я выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким», - сказал дипломат.

По его словам, выжившие в авиакатастрофе находятся в Кабуле. Афганские власти по просьбе российской стороны проводили поисково-спасательную операцию. В результате сегодня утром вертолетом четверых пострадавших доставили сначала в административный центр провинции Бадахшан, которая граничит с Таджикистаном, а потом сразу же из города Файзабад в Кабул.

«Мы их не так давно встретили в кабульском аэропорту, пожали им руки. Надеемся, что они скоро благополучно возвратятся в Россию», - сказал Дмитрий Жирнов.

Ранее сообщалось, что состояние здоровья пострадавших при крушении самолета хорошее. Их сопровождают медики. После падения один из выживших добрался до соседнего села и жестами попросил о помощи.

Частный Falcon 10 разбился в горах афганской провинции Бадахшан 20 января, когда выполнял чартерный санитарный рейс из Индии на аэродром Жуковский в России с промежуточной посадкой в Ташкенте. На его борту было четыре члена экипажа и двое пассажиров - семья предпринимателей.