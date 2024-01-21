Pajhwok: летевший из Индии в Москву гражданский самолет упал в горах Афганистана

Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Индии в Москву, потерпел крушение в горах Афганистана. Об этом пишет агентство Паджвак со ссылкой на заявления местных чиновников.
Гражданское воздушное судно разбилось в горных районах провинции Бадахшан. Подробности происшествия не уточняются.
«В воскресенье местные чиновники заявили, что пассажирский самолет потерпел крушение в горных районах Бадахшана», - сообщило агентство.
В настоящий момент официального подтверждения или опровержения этой информации нет.
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