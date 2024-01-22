Четырех выживших в авиакатастрофе россиян доставили в Кабул

Четырех выживших россиян, членов экипажа потерпевшего крушение самолета Falcon 10 в афганской провинции Бадахшан, доставили в Кабул. Также пострадавшим оказали первую помощь. Об этом сообщил в соцсети Х представитель талибов* Забихулла Муджахид.

По его словам, состояние их здоровья хорошее. На кадрах видно, как пострадавшие выходят из вертолета и направляются к машине скорой помощи, их сопровождают медики. Далее пострадавших планируется перевезти в Москву.

Напомним, что самолет Falcon 10 разбился в горной местности Афганистана 20 января. Самолет выполнял чартерный санитарный рейс и летел из Гаи в Индии с промежуточной посадкой в Ташкенте в Россию, на аэродром Жуковский под Москвой. На борту находились шесть человек - четыре члена экипажа и два пассажира, супружеская пара предпринимателей из Волгодонска. Муж и жена погибли. После крушения один из выживших добрался до соседнего села и жестами попросил о помощи. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек».

* Организация «Талибан» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.