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МО РФ назвало терактом катастрофу Ил-76 в Белгородской области

Противник сбил самолет с пленными при помощи зенитного ракетного комплекса, вел огонь с территории Харьковской области.
2024-01-24 15:24:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Минобороны России назвали терактом, осуществленным ВСУ, крушение самолета Ил-76 с пленными украинскими военнослужащими на борту, удар был нанесен с территории Харьковской области.

«Поражение самолета осуществлено Вооруженными силами Украины из района населенного пункта Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса», - уточнили в ведомстве.

По данным МО РФ, теракт был осуществлен сегодня в 11 часов 15 минут. Киевским режимом были запущены две ракеты, пуск наблюдался радиолокационными средствами ВКС России.  

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что экипаж и все пассажиры, находящиеся на борту самолета, погибли. Борт потерпел крушение в Корочанском районе рядом с населенным пунктом. 

Самолет перевозил 65 пленных украинских боевиков в Белгородскую область для обмена. На борту также были шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.

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