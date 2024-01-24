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Премьер Словакии Фицо приехал в Ужгород на переговоры со Шмыгалем

Ожидается, что на встрече словацкого премьера Роберта Фицо с украинским коллегой Денисом Шмыгалем будет заявлено о прекращении помощи Киеву.
Ян Брацкий 2024-01-24 13:08:01
© Фото: Denys_Smyhal, Telegram © Видео: Denys_Smyhal, Telegram

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Ужгород, где у него запланирована личная встреча и переговоры с главой украинского кабмина Денисом Шмыгалем.

Ранее Фицо заявил, что на этой встрече известит своего коллегу о прекращении военной помощи и отсутствии североатлантических перспектив Киева. Потенциальное вступление Украины в НАТО Роберт Фицо назвал «фундаментом третьей мировой войны». Сам Шмыгаль в своем Telegram-аккаунте высказал надежду на «конструктивный» диалог. Фицо также акцентировал внимание на том, что для вступления Украины в Евросоюз Киев «должен выполнять условия» и соответствовать стандартам.

Сегодня вице-спикер парламента Словакии Любош Блага заявил о возмущении жителей республики тем, что Братислава выделяет Киеву огромные суммы. Это ведет только к негативным последствиям, отметил он. Политик также констатировал провал украинского контрнаступления.

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