Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Ужгород, где у него запланирована личная встреча и переговоры с главой украинского кабмина Денисом Шмыгалем.

Ранее Фицо заявил, что на этой встрече известит своего коллегу о прекращении военной помощи и отсутствии североатлантических перспектив Киева. Потенциальное вступление Украины в НАТО Роберт Фицо назвал «фундаментом третьей мировой войны». Сам Шмыгаль в своем Telegram-аккаунте высказал надежду на «конструктивный» диалог. Фицо также акцентировал внимание на том, что для вступления Украины в Евросоюз Киев «должен выполнять условия» и соответствовать стандартам.

Сегодня вице-спикер парламента Словакии Любош Блага заявил о возмущении жителей республики тем, что Братислава выделяет Киеву огромные суммы. Это ведет только к негативным последствиям, отметил он. Политик также констатировал провал украинского контрнаступления.