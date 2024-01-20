Премьер Словакии Фицо заявил, что уведомит Украину о вето на ее заявку в НАТО

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо категорически против принятия Киева в НАТО и готов публично заявить об этом на переговорах с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Встреча намечена на 24 января в Ужгороде, и в преддверии визита Фицо рассказал в эфире словацкого телевидения, с какими мыслями едет на Украину.

«Я знаю с чем иду. Я скажу, что я против членства Украины в НАТО, что буду пользоваться правом вето и блокировать это, потому что это будет фундаментом третьей мировой войны», - приводит радио Sputnik слова Фицо.

Ранее Фицо заявлял, что даже если Украина получит все оружие мира, это не поможет нанести военное поражение России.