Премьер-министр Словакии Фицо планирует заблокировать членство Украины в НАТО

По мнению премьер-министра Роберта Фицо, пока он может влиять на политику Словакии, он намерен использовать право вето на решение о принятии Украины в альянс.

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не поддержит вступление Украины в НАТО. В интервью изданию InfoVojna он сообщил, что будет использовать право наложить вето на это решение, пока может влиять на словацкую политическую сцену.

Он объяснил, что членство Украины в НАТО означало бы начало Третьей мировой войны. Об этом премьер-министр сообщил генеральному секретарю альянса Йенсу Столтенбергу.

«Я это сказал и на встрече со Столтенбергом: чтобы не было никаких сюрпризов, я говорю за партию, которая преобладает в правительстве Словакии, я говорю о том, что мы не будем согласны с членством Украины в НАТО, потому что это будет начало Третьей мировой войны», - подчеркнул Фицо.

По его мнению, Украина не готова и ко вступлению в Евросоюз, и, прежде чем это случится, пройдут годы.

«Еще перед парламентскими выборами я говорил: если Европейский союз хочет принять Украину, для нас это не проблема, но она должна исполнить все условия», - подчеркнул премьер-министр.

Ранее бывший французский президент Николя Саркози рассказал, почему вступление Украины в НАТО стало бы ошибкой. Он подчеркнул, что Киев должен остаться нейтральным и стремиться стать мостом между Россией и Европой.