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Расчеты гаубиц Д-30 провели учения в тыловом районе зоны спецоперации

Военнослужащие группировки войск «Восток» совершенствовали мастерство на полигоне в ДНР.
2024-01-24 12:18:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Артиллеристы группировки войск «Восток» после ротации в тыловые районы зоны СВО тренируются на полигоне. Кадры учений публикует Минобороны России.

В ходе учений применялись 122-миллиметровые гаубицы Д-30. Учения проходят на одном из полигонов на территории ДНР. 

«Расчеты орудий Д-30 выполняют комплекс учебных задач, чтобы по возвращении на передовую продолжить слаженную боевую работу», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. 

Ранее сообщалось об учениях российских мотострелков, которые совершенствовали владение ПТРК и крупнокалиберными пулеметами ДШК на полигоне в Запорожье.

Также МО РФ публиковало кадры боевой работы расчетов Д-30, которые уничтожили укрепления и живую силу ВСУ на Купянском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.  

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