Расчеты гаубиц Д-30 провели учения в тыловом районе зоны спецоперации

Артиллеристы группировки войск «Восток» после ротации в тыловые районы зоны СВО тренируются на полигоне. Кадры учений публикует Минобороны России.

В ходе учений применялись 122-миллиметровые гаубицы Д-30. Учения проходят на одном из полигонов на территории ДНР.

«Расчеты орудий Д-30 выполняют комплекс учебных задач, чтобы по возвращении на передовую продолжить слаженную боевую работу», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Ранее сообщалось об учениях российских мотострелков, которые совершенствовали владение ПТРК и крупнокалиберными пулеметами ДШК на полигоне в Запорожье.

Также МО РФ публиковало кадры боевой работы расчетов Д-30, которые уничтожили укрепления и живую силу ВСУ на Купянском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.