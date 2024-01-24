Расчеты гаубиц Д-30 провели учения в тыловом районе зоны спецоперации

Артиллеристы группировки войск «Восток» после ротации в тыловые районы зоны СВО тренируются на полигоне. Кадры учений публикует Минобороны России.
В ходе учений применялись 122-миллиметровые гаубицы Д-30. Учения проходят на одном из полигонов на территории ДНР.
«Расчеты орудий Д-30 выполняют комплекс учебных задач, чтобы по возвращении на передовую продолжить слаженную боевую работу», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Ранее сообщалось об учениях российских мотострелков, которые совершенствовали владение ПТРК и крупнокалиберными пулеметами ДШК на полигоне в Запорожье.
Также МО РФ публиковало кадры боевой работы расчетов Д-30, которые уничтожили укрепления и живую силу ВСУ на Купянском направлении.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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