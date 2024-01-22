Расчеты гаубиц Д-30 прошли допподготовку на полигоне в тыловом районе СВО

На общевойсковом полигоне в тыловом районе специальной военной операции дополнительную подготовку проходят расчеты гаубиц Д-30 группировки войск «Восток». Артиллеристы оттачивают синхронность действий и точность поражения цели. Специфика боевых действий меняется, поэтому новые знания приходится впитывать внимательно и досконально.

«В классическом понимании стрельба артиллерии - это было действие в составе больших подразделений от 4, 6 и 8 орудий. Все это складывается в дивизионы и производится массированный огонь. По специфике действий, которые сейчас здесь происходят, орудия действуют самостоятельно на большом удалении друг от друга. Соответственно, командир орудия и наводчик должны быть полностью автономны в своих действиях», - отмечает начальник отделения подготовки ракетных войск и артиллерии с позывным «Юпитер».

«Юпитера» обучил уже сотни артиллеристов. Своим ученикам он прививает профессиональные навыки. Два показателя, о которых не должен забывать наводчик, заряжающий и командир орудия - скорость и качество. Также коррективы в боевую работу внесли и беспилотники.

«Вот эта специфика дронов. Без них мы уже не стреляем. Если раньше мы могли позволить стрелять по площадям в ту сторону, то теперь вся стрельба сводится к полету "беспилота"», - отмечает военный.

Гаубица Д-30 наносит огневое поражение на расстоянии до 20 километров. Однако эффективная рабочая дистанция - это 5-6 километров. В таких условиях позиции противника видно даже без специальной оптики. Поэтому риски попасть под ответный огонь гораздо выше, чем у расчетов более дальнобойных орудий.

Наводчик орудия с позывным «Монах» рассказывает, что долгое время работал вблизи Угледара. Опыт, полученный в бою, теперь закрепляет уже осмысленно на учебном полигоне.

«Сейчас на фронте ситуация повернулась в нашу сторону. Противник уже затих. Противника скоро додавим», - говорит боец.

Обучение артиллеристов группировки войск «Восток» длится около двух недель. Однако расчеты стараются как можно быстрее пройти весь курс дополнительной подготовки, чтобы полученные знания применять на практике в боевых условиях.