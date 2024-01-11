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Расчеты Д-30 уничтожили укрепления и живую силу ВСУ на Купянском направлении

Бойцы группировки войск «Запад» утюжат врага на подступах к переднему краю.
Елена Сивонен 2024-01-11 12:40:01
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

Артиллеристы группировки войск «Запад» уничтожили укрепления и живую силу ВСУ из буксируемых гаубиц Д-30 на Купянском направлении. Кадры боевой работы публикует Минобороны России.

В описании к видео сказано, что расчеты наносят точные удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям и живой силе в круглосуточном режиме.

Орудия остаются незамеченными, поскольку размещены среди деревьев, накрыты маскировочными сетями и ветвями. После получения координат противника расчеты Д-30 ведут огонь, который корректируется с помощью беспилотников. Задачи поступают регулярно. Боевая работа чаще всего ведется осколочно-фугасными снарядами.

Отстрелявшись, артиллеристы покидают позицию, чтобы не попасть под ответный огонь. В случае такого удара военнослужащие прячутся в надежных укрытиях.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВСУ #д-30 #МО РФ #СВО
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