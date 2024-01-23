Мотострелки показали, как оттачивают владение ПТРК и ДШК на полигоне в Запорожье

Военнослужащие мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) совершенствуют навыки боевой подготовки на одном из полигонов в тыловом районе специальной военной операции в Запорожской области.

Так, расчеты противотанковых ракетных комплексов оттачивают мастерство ведения боя различными видами управляемых ракет. Особое внимание в ходе подготовки расчетов уделяется уязвимым местам и способам поражения бронетехники западного образца.

«Был момент, когда на нас выехал "Леопард". Мы быстро сориентировались и отработали, сожгли технику противника. Отработали "Леопард", сделали видеоотчет, отправили командованию. Нас вызвали на награждение, вручили медали, и пришла, естественно, выплата», - рассказал заместитель командира противотанкового взвода с позывным «Золотой».

Инструкторы, имеющие боевой опыт, следят за правильностью применения противотанковых комплексов личным составом и учат действовать по различным тактическим вводным, чтобы бойцы могли повысить свои боевые навыки.

Кроме того, на полигоне мотострелки ЮВО совершенствуют свои навыки в стрельбе из стрелкового вооружения различного калибра, в том числе из крупнокалиберных пулеметов Дегтярева-Шпагина (ДШК). В ходе практических занятий военнослужащие поражают мишени, которые имитируют огневые точки, легкобронированную технику и живую силу противника.

Накануне «Звезда» рассказала, как на общевойсковом полигоне в тыловом районе спецоперации дополнительную подготовку проходят расчеты гаубиц Д-30 группировки войск «Восток». Артиллеристы оттачивают синхронность действий и точность поражения целей. Специфика боевых действий меняется, поэтому новые знания приходится впитывать внимательно и досконально.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.