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Песков заявил, что не слышал оскорбления Зеленского в адрес России

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что в России более конструктивная повестка дня.
Игнат Далакян 2024-12-03 09:29:30
© Фото: Kay Nietfeld, dpa, Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не слышал об оскорбительных заявлениях со стороны главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес России. Об этом представитель Кремля сообщил журналисту Life.ru.

«(В России сейчас - Прим.ред.) более конструктивная повестка дня», - сказал он.

Так он ответил на слова Зеленского, который во время конференции с канцлером германии Олафом Шольцем заявил, что Российская Федерация должна пойти «на три буквы».

Отмечается, что сам пресс-секретарь российского президента не слышал слов лидера киевского режима.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин ничего не передавал Зеленскому через Шольца.

Напомним, 2 декабря канцлер Германии прибыл в Киев с официальным визитом. Комментируя поездку Олафа Шольца, политолог Борис Межуев предположил, что лидер ФРГ хочет узнать об уступках, на которые готов пойти Зеленский для урегулирования конфликта на Украине.

#Россия #в стране и мире #Украина #Киев #Владимир Зеленский #Олаф Шольц #Дмитрий Песков #оскорбления
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