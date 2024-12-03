Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не слышал об оскорбительных заявлениях со стороны главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес России. Об этом представитель Кремля сообщил журналисту Life.ru.
«(В России сейчас - Прим.ред.) более конструктивная повестка дня», - сказал он.
Так он ответил на слова Зеленского, который во время конференции с канцлером германии Олафом Шольцем заявил, что Российская Федерация должна пойти «на три буквы».
Отмечается, что сам пресс-секретарь российского президента не слышал слов лидера киевского режима.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин ничего не передавал Зеленскому через Шольца.
Напомним, 2 декабря канцлер Германии прибыл в Киев с официальным визитом. Комментируя поездку Олафа Шольца, политолог Борис Межуев предположил, что лидер ФРГ хочет узнать об уступках, на которые готов пойти Зеленский для урегулирования конфликта на Украине.
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