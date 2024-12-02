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Песков: Путин ничего не передавал Зеленскому через Шольца

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ прибыл в Киев с официальным визитом.
Глеб Владовский 2024-12-02 13:04:56
© Фото: Vyacheslav Prokofyev, Kremlin, Globallookpress

Президент России Владимир Путин ничего не передавал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому через канцлера ФРГ Олафа Шольца. Об этом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков.

«Нет», - кратко ответил журналистам пресс-секретарь президента РФ.

Песков также подчеркнул, что Москва осведомлена о том, что Шольц прибыл в Киев для проведения переговоров с Зеленским.

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ прибыл на Украину. Ожидается, что он объявит о предоставлении помощи Киеву в размере 650 миллионов евро.

#в стране и мире #Владимир Зеленский #Дмитрий Песков #владими путин
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