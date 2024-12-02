Песков: Путин ничего не передавал Зеленскому через Шольца

Президент России Владимир Путин ничего не передавал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому через канцлера ФРГ Олафа Шольца. Об этом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков.

«Нет», - кратко ответил журналистам пресс-секретарь президента РФ.

Песков также подчеркнул, что Москва осведомлена о том, что Шольц прибыл в Киев для проведения переговоров с Зеленским.

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ прибыл на Украину. Ожидается, что он объявит о предоставлении помощи Киеву в размере 650 миллионов евро.