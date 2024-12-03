Блинкен объявил, что Киеву выделяют пакет военной помощи на $725 млн

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина получит очередную военную помощь на сумму 725 миллионов долларов. Он пояснил, что это дополнительная поддержка в рамках полномочий действующего главы государства Джо Байдена.

«Это дополнительная помощь, предоставленная в рамках президентских полномочий по списанию со складов министерства обороны, оценивается в 725 миллионов долларов», - приводит Государственный департамент слова Блинкена.

Прежде американское информагентство Associated Press (AP) сообщало, что власти Соединенных Штатов планируют выделить Украине пакет военной помощи. Также озвучивалось, что ее объем составит 725 миллионов долларов.

В новые поставки могут войти боеприпасы для РСЗО HIMARS и противопехотные мины, системы противодействия беспилотникам. При этом автор публикации указал, что киевский режим «настаивает» на большем количестве ракет большей дальности.

Прежде, 28 ноября, другое американское информационное агентство Reuters рассказало, что Байден готовит пакет оружия для Киева на 725 миллионов долларов.