МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Блинкен объявил, что Киеву выделяют пакет военной помощи на $725 млн

Американский министр иностранных дел Энтони Блинкен подтвердил, что власти планируют списать со складов минобороны помощь для Украины объемом в 725 миллионов долларов.
Дарина Криц 2024-12-03 00:20:09
© Фото: defense.gov

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина получит очередную военную помощь на сумму 725 миллионов долларов. Он пояснил, что это дополнительная поддержка в рамках полномочий действующего главы государства Джо Байдена.

«Это дополнительная помощь, предоставленная в рамках президентских полномочий по списанию со складов министерства обороны, оценивается в 725 миллионов долларов», - приводит Государственный департамент слова Блинкена.

Прежде американское информагентство Associated Press (AP) сообщало, что власти Соединенных Штатов планируют выделить Украине пакет военной помощи. Также озвучивалось, что ее объем составит 725 миллионов долларов.

В новые поставки могут войти боеприпасы для РСЗО HIMARS и противопехотные мины, системы противодействия беспилотникам. При этом автор публикации указал, что киевский режим «настаивает» на большем количестве ракет большей дальности.

Прежде, 28 ноября, другое американское информационное агентство Reuters рассказало, что Байден готовит пакет оружия для Киева на 725 миллионов долларов.

#в стране и мире #сша #Госдеп США #Госдепартамент США #поставки оружия #Энтони Блинкен #военная помощь украине
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
2
Связь в зоне СВО. Продолжение
3
РХБЗ в зоне СВО
4
Казанское. Высшее. Танковое
5
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
6
Оружие Южной Африки
7
Центральный ядерный полигон. Продолжение
8
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
9
Воткинск. Центр военного ракетостроени
10
Саперы МЧС в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 