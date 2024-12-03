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Пентагон рассказал, сколько миллиардов США потратили на помощь Киеву

За время проведения СВО с 24 февраля 2022 года Украина получила от США более чем на 61,4 миллиарда долларов.
Марина Крижановская 2024-12-03 01:49:08
© Фото: defense.gov

За время нахождения президента Джо Байдена у власти (с 20 января 2021 года. - Прим. ред.) Соединенные Штаты выделили киевскому режиму помощь более чем на 62 миллиарда долларов.

При этом, с начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года она уже превысила отметку в 61,4 миллиарда долларов. Результаты калькуляции опубликовал Пентагон.

«Соединенные Штаты предоставили более чем 62 миллиарда долларов помощи для безопасности Украины с начала администрации Байдена», - указали в американском минобороны.

Немногим ранее госсекретарь Энтони Блинкен уточнил, что Украина получит военную помощь в размере 725 миллионов долларов. По его словам, эту дополнительную помощь Киеву власти спишут со складов минобороны США.

#в стране и мире #Украина #сша #Пентагон #Джо Байден #военная помощь украине
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