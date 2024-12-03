За время нахождения президента Джо Байдена у власти (с 20 января 2021 года. - Прим. ред.) Соединенные Штаты выделили киевскому режиму помощь более чем на 62 миллиарда долларов.

При этом, с начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года она уже превысила отметку в 61,4 миллиарда долларов. Результаты калькуляции опубликовал Пентагон.

«Соединенные Штаты предоставили более чем 62 миллиарда долларов помощи для безопасности Украины с начала администрации Байдена», - указали в американском минобороны.

Немногим ранее госсекретарь Энтони Блинкен уточнил, что Украина получит военную помощь в размере 725 миллионов долларов. По его словам, эту дополнительную помощь Киеву власти спишут со складов минобороны США.