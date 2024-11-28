МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Оппозиционеры перекрыли проспект Руставели после слов Кобахидзе о ЕС

Начало переговоров о вступлении Грузии в ЕС поставлены на паузу до 2028 года.
Ирина Егорова 2024-11-28 22:30:37
© Фото: Florian GaertnerPhotothek Media Lab, Globallookpress

Оппозиционеры в Грузии перекрыли проспект Руставели перед зданием парламента страны в знак протеста после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе. Издание NewsGeorgia сообщает о стычках с полицией. 

Уточняется, что никаких запланированных митингов не ожидалось- поводом к проведению акции стало принятие решения правящей партией «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» о приостановлении обсуждения с Евросоюзом переговоров на предмет вступления страны в ЕС.

Тему решили не ставить на повестку до 2028 года. Также Кобахидзе заявил, что Грузия не будет принимать бюджетные гранты со стороны Евросоюза.

Волна протестов охватила и другие крупные города, такие как Кутаиси, Зугдиди, Батуми.

На саммите ЕС в октябре было объявлено о фактической остановке процесса приема Грузии в организацию, так как страна не соответствует европейским ценностями и принципам.

Это уже не первая попытка прекращения рассмотрения вопроса о членстве Грузии в организации. В прошлый раз Брюссель приостановил процесс интеграции Грузии в июле. Такой шаг последовал в ответ на принятый грузинским парламентом закон об иноагентах - «О прозрачности иностранного влияния».

#Грузия #евросоюз #оппозиция #членство #кобахидзе
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Связь в зоне СВО. Продолжение
2
РХБЗ в зоне СВО
3
Казанское. Высшее. Танковое
4
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
5
Оружие Южной Африки
6
Центральный ядерный полигон. Продолжение
7
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
8
Воткинск. Центр военного ракетостроени
9
Саперы МЧС в зоне СВО
10
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 