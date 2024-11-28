Оппозиционеры перекрыли проспект Руставели после слов Кобахидзе о ЕС

Оппозиционеры в Грузии перекрыли проспект Руставели перед зданием парламента страны в знак протеста после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе. Издание NewsGeorgia сообщает о стычках с полицией.

Уточняется, что никаких запланированных митингов не ожидалось- поводом к проведению акции стало принятие решения правящей партией «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» о приостановлении обсуждения с Евросоюзом переговоров на предмет вступления страны в ЕС.

Тему решили не ставить на повестку до 2028 года. Также Кобахидзе заявил, что Грузия не будет принимать бюджетные гранты со стороны Евросоюза.

Волна протестов охватила и другие крупные города, такие как Кутаиси, Зугдиди, Батуми.

На саммите ЕС в октябре было объявлено о фактической остановке процесса приема Грузии в организацию, так как страна не соответствует европейским ценностями и принципам.

Это уже не первая попытка прекращения рассмотрения вопроса о членстве Грузии в организации. В прошлый раз Брюссель приостановил процесс интеграции Грузии в июле. Такой шаг последовал в ответ на принятый грузинским парламентом закон об иноагентах - «О прозрачности иностранного влияния».