Воздушно-космические силы Российской Федерации продолжают помогать сирийским военным отражать атаки террористов. В провинциях Алеппо, Идлиб и Хама за сутки ликвидировали до 100 боевиков. Об этом сегодня сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.

Он добавил, что также были уничтожены две реактивные системы залпового огня БМ-21, три миномета, 12 танков и 27 единиц автомобильной техники. Кроме того, поражены склад боеприпасов и пункт управления террористов.

По словам Олега Игнасюка, российская авиация наносит ракетно-бомбовые удары по местам скопления боевиков, пунктам управления и укрытиям, складам и военной технике.

Напомним, в понедельник президент РФ Владимир Путин обсудил ситуацию в Сирии со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Телефонный разговор состоялся по инициативе Тегерана. Перед этим состоялся диалог глав МИД двух государств.

Лидеры стран выразили безусловную поддержку действий властей САР по восстановлению порядка. Они также подчеркнули важность координации усилий в рамках «Астанинского формата» с участием Турции.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Москва подготовит позицию относительно ситуации в Сирии и возможных вариантов стабилизации обстановки в стране.