Лавров обсудил ситуацию в Сирии с главами МИД Турции и Ирана

Сегодня состоялся телефонный разговор российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с его турецким коллегой Хаканом Фиданом. Главы внешнеполитических ведомств обсудили обстановку в Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.
«С обеих сторон высказана серьезная обеспокоенность опасным развитием ситуации в САР в связи с военной эскалацией в провинциях Алеппо и Идлиб», - заявили в Министерстве иностранных дел России.
Кроме того, Сергей Лавров обсудил сирийский вопрос и с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Телефонный разговор состоялся по инициативе Тегерана.
«Министры согласились с необходимостью активизации совместных усилий, направленных на стабилизацию обстановки в Сирии, и срочного комплексного рассмотрения обстановки в рамках "Астанинского формата"», - отмечено в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Напомним, утром в минувшую среду сообщалось, что террористы «Джебхат ан-Нусры»* ударили по позициям правительственных войск Сирии в провинциях Алеппо и Идлиб.
* «Джебхат ан-Нусра» - террористическая группировка, запрещенная в России.
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