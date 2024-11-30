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Лавров обсудил ситуацию в Сирии с главами МИД Турции и Ирана

Стороны выразили крайнюю озабоченность опасной эскалацией ситуации.
Сергей Лебедев 2024-11-30 18:45:30
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com

Сегодня состоялся телефонный разговор российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с его турецким коллегой Хаканом Фиданом. Главы внешнеполитических ведомств обсудили обстановку в Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

«С обеих сторон высказана серьезная обеспокоенность опасным развитием ситуации в САР в связи с военной эскалацией в провинциях Алеппо и Идлиб», - заявили в Министерстве иностранных дел России.

Кроме того, Сергей Лавров обсудил сирийский вопрос и с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Телефонный разговор состоялся по инициативе Тегерана.

«Министры согласились с необходимостью активизации совместных усилий, направленных на стабилизацию обстановки в Сирии, и срочного комплексного рассмотрения обстановки в рамках "Астанинского формата"», - отмечено в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, утром в минувшую среду сообщалось, что террористы «Джебхат ан-Нусры»* ударили по позициям правительственных войск Сирии в провинциях Алеппо и Идлиб.

* «Джебхат ан-Нусра» - террористическая группировка, запрещенная в России.

#Россия #сирия #Сергей Лавров #Турция #Иран #МИД РФ #Хакан Фидан #САР #Аббас Аракчи
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