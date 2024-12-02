В Кремле заявили о подготовке позиции по стабилизации ситуации в Сирии

Москва подготовит позицию относительно ситуации в Сирии и возможных вариантов стабилизации обстановки в стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметил, что Москва поддерживает сирийского лидера Башара Асада.

«Мы, конечно же, продолжаем поддерживать Башара Асада и на соответствующих уровнях продолжаем контакты, анализируем ситуацию и будет формироваться позиция относительно того, что нужно сделать для стабилизации обстановки», - заявил Песков.

Напомним, что 28 ноября террористы нанесли удары по позициям правительственных войск Сирии в провинциях Алеппо и Идлиб. Власти республики заявили, что успешно отражают нападение и допускают возможность перехода в контрнаступление. В отражении атак боевиков принимают участие Воздушно-космические силы Российской Федерации.