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В Кремле заявили о подготовке позиции по стабилизации ситуации в Сирии

Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва продолжает поддерживать Башара Асада.
Алексей Курильченко 2024-12-02 12:53:31
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Москва подготовит позицию относительно ситуации в Сирии и возможных вариантов стабилизации обстановки в стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметил, что Москва поддерживает сирийского лидера Башара Асада.

«Мы, конечно же, продолжаем поддерживать Башара Асада и на соответствующих уровнях продолжаем контакты, анализируем ситуацию и будет формироваться позиция относительно того, что нужно сделать для стабилизации обстановки», - заявил Песков.

Напомним, что 28 ноября террористы нанесли удары по позициям правительственных войск Сирии в провинциях Алеппо и Идлиб. Власти республики заявили, что успешно отражают нападение и допускают возможность перехода в контрнаступление. В отражении атак боевиков принимают участие Воздушно-космические силы Российской Федерации.

#сирия #Кремль #Башар Асад #Дмитрий Песков
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