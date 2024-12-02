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Путин обсудил с иранским президентом Пезешкианом обстановку в Сирии

Телефонный разговор состоялся по инициативе Тегерана.
Сергей Лебедев 2024-12-02 16:53:34
© Фото: Mikhail Metzel, Kremlin Pool, Global Look Press

Сегодня российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Отмечается, что беседа состоялась по инициативе Тегерана.

Лидеры двух стран обсудили ситуацию в Сирии. Они выразили безусловную поддержку действий властей САР по восстановлению порядка и подчеркнули важность координации усилий в рамках «Астанинского формата» с участием Турции.

«Масштабная агрессия террористических группировок и бандформирований расценена как направленная на подрыв суверенитета, политической и социально-экономической стабильности сирийского государства», - говорится в заявлении Кремля.

Напомним, в минувшую субботу российский министр иностранных дел Сергей Лавров созвонился со своим турецкой коллегой Хаканом Фиданом и главой иранского внешнеполитического ведомства Аббасом Аракчи. Стороны также обсудили ситуацию в Сирии.

В середине прошлой недели террористы ударили по позициям правительственных войск САР. Отражать атаки боевиков помогают Воздушно-космические силы Российской Федерации. Накануне сообщалось об уничтожении не менее 320 членов вооруженных бандформирований.

#сирия #Кремль #Иран #Владимир Путин #Президент #телефонный разговор #Масуд Пезешкиан
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