Генпрокуратура направила в суд дело о теракте на Крымском мосту

Генеральная прокуратура Российской Федерации направила в Южный окружной военный суд уголовное дело в отношении восьмерых обвиняемых в теракте на Крымском мосту, который произошел 8 октябре 2022 года. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ведомства.

«Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Олега Антипова, Александра Былина, Владимира Злоба, Дмитрия Тяжелых, Романа Соломко и Артура Терчаняна», - сказано в заявлении.

Следствие установило, что организатором теракта был первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк* (ныне глава СБУ). Он и ряд неустановленных лиц создали организованную группу, в которую и вовлекли восьмерых обвиняемых.

В Генпрокуратуре РФ отметили, что уголовные дела заведены по статьям за контрабанду взрывных устройств, террористический акт и незаконное хранение взрывных устройств.

«Следствие по делу в отношении Малюка продолжается», - добавили в ведомстве.

Напомним, 8 октября 2022 года на мосту через Керченский пролив взорвался грузовик, после чего загорелось семь топливных цистерн железнодорожного состава. В результате обрушилось два автомобильных пролета, а также погибли четыре человека. По данным следствия, взрывное устройство было спрятано в рулонах со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны.

Позднее, 15 июля 2023 года, киевские боевики совершили в отношении моста еще один теракт, используя беспилотные катера со взрывчаткой. В результате был поврежден один из пролетов. Погибла семейная пара, проезжавшая в момент взрыва по мосту. Их дочь получила ранения.

После теракта российский президент Владимир Путин попросил руководство Белгородской области оказать всю необходимую помощь девочке, потерявшей родителей, а также ее родственникам. Глава государства потребовал взять под особый контроль эту ситуацию.

* Василий Малюк - внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.