Путин поручил оказать девочке, потерявшей родителей во время теракта на Крымском мосту, всю необходимую помощь

Президент отметил, что ситуацию с девочкой, потерявшей родителей во время теракта на Крымском мосту, нужно взять под особый контроль.

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Президент России Владимир Путин попросил руководство Белгородской области оказать всю необходимую помощь девочке, потерявшей родителей во время теракта на Крымском мосту, и ее родственникам. Президент добавил, что эту ситуацию необходимо взять под особый контроль.

«Погибли мирные граждане. Ранен и остался без родителей ребенок. Семья ехала в Крым из Белгородской области. Я прошу руководство этого региона оказать всю необходимую помощь пострадавшей девочке и ее родственникам и взять этот вопрос под особый контроль», - заявил президент.

Ранее Путин заявил, что ФСБ и СК России будут выяснять обстоятельства теракта на Крымском мосту. Президент уверен, что вся правда о событиях 17 июля будет обнаружена.