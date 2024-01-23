Bloomberg: ЕС поддержал налог на прибыль от замороженных активов РФ

Министры иностранных дел стран Европейского союза договорились о введении налога на прибыль от замороженных российских активов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Страны-члены сообщества дали «политическое согласие» на введение windfall tax, детальнее его будут обсуждать позже на этой неделе.

ЕС, страны «Большой семерки» и Австралия заморозили около 260 миллиардов евро (283 миллиарда долларов) активов Центрального банка России в форме ценных бумаг и денежных средств. Больше двух третей этой суммы было заблокировано в ЕС. Большая часть активов в ЕС находится в бельгийской клиринговой компании Euroclear. Прибыль от них в прошлом году составила около трех миллиардов евро.

Группа стран, в том числе Германия, ясно дали понять, что выступают против конфискации российских активов по юридическим соображениям, сообщили источники, говорившие на условиях анонимности.

Ранее сообщалось, что Россия готовится оспорить в суде конфискацию замороженных активов, если западные страны пойдут на этот шаг. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле заранее анализировали возможные шаги в ответ на конфискацию активов. В частности, у Москвы есть список активов, которые тоже можно конфисковать.