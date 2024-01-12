Bloomberg: Россия готовится в суде оспорить конфискацию замороженных активов

Россия активно готовится к судебным тяжбам, чтобы помешать попыткам Соединенных Штатов и Европейского союза передать Украине часть замороженных активов Центрального банка РФ. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Издание утверждает, что Банк России близок к заключению соглашений с международными юридическими фирмами о представлении своих интересов в судах. При этом чиновники в РФ считают, что конфискация активов маловероятна.

«У Запада мало шансов в суде и нет законных оснований для ареста на основании законодательства, принятого после замораживания», - говорится в публикации.

В России, по данным Bloomberg, считают, что рассмотрение дела в суде предотвратит любой перевод средств в Украину.

Напомним, ранее в Госдепе заявили, что Вашингтон пока не принимал окончательных решений о возможной конфискации российских активов. Соответствующие решения Соединенные Штаты якобы намерены вырабатывать в формате «Большой семерки».