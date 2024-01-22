ЕС достиг соглашения об использовании доходов от замороженных активов России

В Европейском союзе достигли политического соглашения о переходе к последнему этапу работы над использованием доходов, полученных с замороженных активов России. Об этом сегодня заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. По его словам, итоговое решение планируют принять до следующего заседания Совета ЕС.

«Я могу сказать, что у нас есть политическое соглашение закончить работу на основе предложения от декабря», - сказал он в ходе пресс-конференции.

Жозеп Боррель отметил, что у всех стран Евросоюза есть намерение достигнуть окончательной договоренности по этой теме.

«Я надеюсь, что это удастся сделать до следующего заседания Совета МИД ЕС», - отметил он.

Напомним, ранее в западной прессе появилась информация, что Россия готовится в суде оспорить конфискацию замороженных активов. ЦБ РФ якобы близок к заключению соглашений с международными юридическими фирмами о представлении своих интересов.