МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

NYT назвала сочетание факторов причиной падения самолета в Южной Корее

Длина ВПП, неисправность двигателя самолета и шасси могли стать роковыми причинами масштабной авиакатастрофы в Южной Корее.
Дарина Криц 2024-12-31 03:37:46
© Фото: IMAGO Matrix Images Kwak Kyung Globallookpress

Фатальное сочетание ряда факторов стало причиной крушения самолета авиакомпании Jeju Air в Южной Корее. Такой версии придерживаются в американской газете The New York Times, журналиста цитирует RT.

Внимание обращено на шасси и приземление, которое не происходит, если происходит отказ этого механизма. Но командир борта решил, что времени нет, отмечает издание. Предполагается, что из-за неисправности двигателя выпустить шасси не удалось, и по этой причине пилот пытался действовать оперативно.

Сокращение длины взлетно-посадочной полосы (ВПП) также стало негативным фактором, из-за строительных работ она составила 2,5 километра вместо 2,8 километра. Выдвигвются предположения, что отсутствие бетонной антенны-локализатора в конце полосы помогло бы избежать крушения авиалайнера.

Напомним, что трагедия в Южной Корее произошла 29 декабря. Тогда Boeing 737 авиакомпании Jeju Air пролетел мимо взлетно-посадочной полосы, а затем врезался в ограждение.

Жертвами авиакатастрофы стали 179 человек. При этом есть двое выживших - это бортпроводники, они находились в хвостовой части самолета. На борту находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа. Среди погибших россиян не оказалось.

#в стране и мире #Южная Корея #авиакатастрофа #причины #падение самолета
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 