NYT назвала сочетание факторов причиной падения самолета в Южной Корее

Фатальное сочетание ряда факторов стало причиной крушения самолета авиакомпании Jeju Air в Южной Корее. Такой версии придерживаются в американской газете The New York Times, журналиста цитирует RT.

Внимание обращено на шасси и приземление, которое не происходит, если происходит отказ этого механизма. Но командир борта решил, что времени нет, отмечает издание. Предполагается, что из-за неисправности двигателя выпустить шасси не удалось, и по этой причине пилот пытался действовать оперативно.

Сокращение длины взлетно-посадочной полосы (ВПП) также стало негативным фактором, из-за строительных работ она составила 2,5 километра вместо 2,8 километра. Выдвигвются предположения, что отсутствие бетонной антенны-локализатора в конце полосы помогло бы избежать крушения авиалайнера.

Напомним, что трагедия в Южной Корее произошла 29 декабря. Тогда Boeing 737 авиакомпании Jeju Air пролетел мимо взлетно-посадочной полосы, а затем врезался в ограждение.

Жертвами авиакатастрофы стали 179 человек. При этом есть двое выживших - это бортпроводники, они находились в хвостовой части самолета. На борту находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа. Среди погибших россиян не оказалось.