Россиян не оказалось на борту разбившегося самолета в Южной Корее

Россиян на разбившемся в авиакатастрофе в южнокорейском аэропорту Муан не было, следует из данных Ренхап. Всего на борту было 173 корейца и 2 тайца.

«Пассажирами на борту самолета, разбившегося в международном аэропорту Муан в Чолла-Намдо 29-го числа, было подтверждено: 173 корейца и 2 тайца», — следует из материалов.

На рейсе 7C2216 Jeju Air, который летел из Бангкока находились 181 человек, из них 6 членов экипажа. На данный момент пожарным удалось спасти одного пассажира и одного члена экипажа.

Сейчас известно 28 погибших. Предположительно, самолет столкнулся с птицами, выкатился за пределы летно-посадочной полосы и врезался в ограждение в аэропорту.