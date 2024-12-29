МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Россиян не оказалось на борту разбившегося самолета в Южной Корее

Всего в самолете находились 175 пассажиров: 173 корейца и 2 тайца.
Карина Тазетдинова 2024-12-29 05:10:50
© Фото: the_hindu, x.com

Россиян на разбившемся в авиакатастрофе в южнокорейском аэропорту Муан не было, следует из данных Ренхап. Всего на борту было 173 корейца и 2 тайца.

«Пассажирами на борту самолета, разбившегося в международном аэропорту Муан в Чолла-Намдо 29-го числа, было подтверждено: 173 корейца и 2 тайца», — следует из материалов.

На рейсе 7C2216 Jeju Air, который летел из Бангкока находились 181 человек, из них 6 членов экипажа. На данный момент пожарным удалось спасти одного пассажира и одного члена экипажа.

Сейчас известно 28 погибших. Предположительно, самолет столкнулся с птицами, выкатился за пределы летно-посадочной полосы и врезался в ограждение в аэропорту.

#Самолет #Южная Корея #авария #авиакатастрофа #Бангког
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 