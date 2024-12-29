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Погибли почти все люди на борту разбившегося в Южной Корее Boeing

Ранее спасатели сообщили, что число подтвержденных жертв выросло с 47 до 85.
Владимир Рубанов 2024-12-29 07:02:42
© Фото: NEWSIS XinHua, Global Look Press

Предположительно, погибли все люди, находившиеся на борту потерпевшего крушение в Южной Корее Boeing 737-800, за исключением двоих. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на пожарных.

Ранее спасатели обновили данные по погибшим и сообщили, что число жертв выросло с 47 сначала до 62, а потом - до 85.

Летевший из Бангкока лайнер при посадке в международном аэропорту Муан выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Потом он разломился на две части и загорелся.

На борту находились 175 человек и шесть членов экипажа. Россиян среди них не было. В самолете летели 173 корейца и 2 тайца.

Руководство аэропорта заявило, что самолет пытался совершить аварийную посадку из-за неисправности шасси, после того как первая попытка приземления оказалась неудачной. Поломка случилась, как предполагается, после столкновения с птицей.

Самолет, по всей видимости, не смог снизить скорость, пока не достиг конца взлетно-посадочной полосы и не врезался в конструкции на внешнем краю аэропорта.

#Самолет #Аэропорт #Южная Корея #крушение #авиакатастрофа #Boeing 737-800 #муан
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