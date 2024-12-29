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Два человека выжили при крушении самолета в Южной Корее

По последним данным, жертвами авиакатастрофы стали 28 человек. Всего на борту находилось 175 пассажиров и 6 членов экипажа.
Ирина Егорова 2024-12-29 04:52:50
© Фото: nicomaounis, Х © Видео: PMBreakingNews, Х.com

Два человека, находившиеся в задней части разбившегося при посадке в Южной Корее самолета, выжили. Об этом сообщает RT.

«На данный момент два человека были спасены из задней части самолета», — говорится в сообщении агентства Ренхап.

При посадке в аэропорту Муан борт вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы и на скорости врезался в ограждение. Сразу после этого самолет взорвался.

На борту находились 181 человек - 175 пассажиров и 6 членов экипажа. По последней информации, погибли 28 человек. Ожидается, что число жертв будет выше. Предварительно, причиной трагедии стали птицы.

Отмечается, что рейс авиакомпании Jeju Air возвращался из Бангкога. Сейчас проводится расследование на месте происшествия, устанавливается причина трагедии. Ведутся спасательные операции.

#Самолет #Южная Корея #крушение #Трагедия #жертвы
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