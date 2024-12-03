Грузинский политик объяснил, почему страна никогда не выполнит требования ЕС

Евросоюз выдвинул к Грузии требования, которые власти страны не смогут и не станут выполнять. Они касаются как отмены результатов парламентских выборов, на которой победила «антиевропейская» партия, так и устранения ряда законодательных актов. Как заявил в программе «Между тем» директор грузино-российского общественного Центра имени Е.М. Примакова и бывший член парламента Дмитрий Лорткипанидзе, требования ЕС - невыполнимая утопия.

«Те требования, которые Евросоюз выдвигает перед Грузией, являются утопическими. Они требуют от нас непризнания итогов выборов. Во-вторых, они требуют отзыв законодательных актов о запрете ЛГБТ-пропаганды*, которые власти приняли через требование народа. Это не один закон - там 19 законов и сотни актов. Это главное достижение для Грузии за последние 30 лет - от этого никто не собирается отступать», - заявил Лорткипанидзе.

Также ЕС требует от грузинских властей освободить экс-президента Михаила Саакашвили. По словам политика, Саакашвили совершил множество преступлений, в том числе нарушений международного права. Поэтом власти Грузии не станут освобождать такого человека.

«То, что Евросоюз требует это от нас, означает, что он очень грубо вмешивается во внутреннюю политику Грузии. Это является главным раздражителем для той части населения, которую мы еще не видели на улицах - тех, кто голосовал за "Грузинскую мечту" и те законодательные акты, которые уже были приняты. Эта сила даст о себе знать, если власти не смогут преодолеть тот прессинг, который мы испытываем», - заявил Лорткипанидзе.

Напомним, что 28 ноября в столице Грузии Тбилиси начались массовые протесты. Акции прошли и в других крупных городах. Поводом для них стала внешнеполитическая программа правительства республики, которая предусматривает, что переговоры о членстве Грузии в Евросоюзе могут начаться не раньше 2028 года. Как заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, акции управляются «начальниками» извне.

* - Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории Российской Федерации.