Эксперт объяснил причину прекращения поставок «Газпрома» в Молдавию

«Газпром» прекратит поставки в Молдавию с 1 января из-за неурегулированного долга перед компанией со стороны Кишинева, заявил «Звезде» заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

«Для простых людей в РФ это не значит ничего. Для простых людей в Молдавии это означает, что газ может стать дороже», - сказал эксперт.

У «Газпрома» были финансовые претензии к Молдавии за неоплату газа, причем с пени и штрафами, напомнил Фролов. Объем претензии превысил 700 млн долларов по состоянию на вторую половину 2021 года.

«В то время как раз сменилась власть в Молдавии, пришла Майя Санду, и на тот момент удалось урегулировать вопрос долгов. Молдавские власти согласились, что долг есть, согласовали график оплаты и начали оплачивать. Не всегда ровно, не всегда вовремя, но они демонстрировали глубокое понимание возникшей проблемы», - рассказал эксперт.

Потом Кишинев нанял некую аудиторскую фирму, которая провела аудит и сказала что, Молдавия ничего «Газпрому» не должна.

«Всем должникам, мне кажется, надо взять на вооружение этот способ. Нанимаете аудиторскую фирму на свои деньги - и она говорит, что вы ничего не должны. Вы приходите к тому, кому должны, говорите "тут аудиторы сказали, что долга нет", и довольный уходите», - заявил Фролов.

«Газпром» с такими выводами не согласился, тем более что эта процедура, которой воспользовался Кишинев, не была подкреплена ни одним соглашением и ни одним пунктом контракта, подчеркнул эксперт.

В первой половине текущего года власти Молдавии заявляли, что они теперь получают газ из других источников. Но из источников у Кишинева есть только Румыния, а это нетто-импортер газа, и одним из поставщиков Румынии является «Газпром».

«Можно сказать, что в Молдавию российский газ шел обходными путями. Приходилось доплачивать посредникам. В ноябре министр энергетики приезжал в Москву, чтобы обсудить ситуацию, но его потом сняли с поста», - напомнил Фролов.

В итоге ситуация остается неурегулированной. Власти Молдавии намерены подать иск в международный арбитражный суд в ответ на решение «Газпрома» прекратить поставки газа, сообщил ранее премьер-министр Дорин Речан.

Дело осложняется и тем, что транзит российского газа через Украину с 1 января прекратится. Контракта на транзит российского газа в Европу по украинской территории нет и до Нового года он заключен не будет. Об этом заявил президент России Владимир Путин.