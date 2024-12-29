Премьер Молдавии заявил, что страна обратится в суд из-за российского газа

Власти Молдавии готовы подать иск в международный арбитражный суд в ответ на решение «Газпрома» прекратить поставки газа, сообщил премьер-министр Дорин Речан. Об этом передает правительственный Telegram-канал.

«Мы осуждаем такие репрессивные методы и еще раз заявляем, что не признаем какие-либо мнимые долги, которые были опровергнуты независимым аудитом. Мы внимательно рассмотрим все возможные правовые шаги, включая подачу иска в международный арбитраж, чтобы защитить наши национальные интересы и потребовать возмещения ущерба, нанесенного решениями Москвы, которые подрывают экономику и угрожают безопасности и благосостоянию наших граждан», - цитирует слова Речана Telegram-канал правительства.

Премьер-министр страны подчеркнул, что Молдавия готова справиться с любыми трудностями, «которые возникли вследствие решений Кремля».

«Мы продолжим получать газ через альтернативные каналы и поддерживать наиболее уязвимых потребителей», - отметил он.

Речан отметил, что прекращение поставок газа со стороны «Газпрома» может спровоцировать кризис в Приднестровье и значительно повысить стоимость электроэнергии для жителей правого берега Днестра, которые получают энергию по льготным тарифам от Приднестровья.

Ранее «Газпром» объявил о приостановке поставок газа в Молдавию с 8 утра 1 января по московскому времени. В сообщении компании указывалось, что молдавская сторона систематически нарушает условия действующего контракта и отказывается погасить долг за ранее поставленный газ, что является серьезным нарушением договоренностей.

На фоне энергетического кризиса в стране молдавские власти приняли ряд мер, среди которых временное отключение лифтов и эскалаторов в часы пик, а также ограничение освещения улиц и рекламы.