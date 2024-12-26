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Путин оценил перспективы нового газового контракта с Украиной

Владимир Путин не исключил роста цен на газ из-за отказа Украины продлять транзитный договор.
Ян Брацкий 2024-12-26 20:41:42
© Фото: Str ZUMAPRESS.com Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Контракта на транзит российского газа в Европу по украинской территории нет и до Нового года он заключен не будет. Об этом заявил президент России Владимир Путин общаясь с журналистами.

«Контракта на транзит газа через Украину нет, и за три-четыре дня заключить его невозможно. Его не будет», - сказал Путин.

Договор о транзите российского голубого топлива был заключен с официальным Киевом в 2019 году, срок действия документа истекает 31 декабря. Украинские власти неоднократно заявляли о нежелании продлевать его действие.

На минувшей неделе Владимир Зеленский отверг возможность транзита через Украину даже при условии покупки газа третьими странами.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после решения Зеленского пригрозил тому серьезным конфликтом, если газ для Братиславы перестанет поступать. Фицо напомнил об оказанной Киеву помощи и заявил, что рассчитывает та такое же отношение к себе.

#Россия #Путин #Украина #газ #контракт #транзит
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