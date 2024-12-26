Путин оценил перспективы нового газового контракта с Украиной

Контракта на транзит российского газа в Европу по украинской территории нет и до Нового года он заключен не будет. Об этом заявил президент России Владимир Путин общаясь с журналистами.

«Контракта на транзит газа через Украину нет, и за три-четыре дня заключить его невозможно. Его не будет», - сказал Путин.

Договор о транзите российского голубого топлива был заключен с официальным Киевом в 2019 году, срок действия документа истекает 31 декабря. Украинские власти неоднократно заявляли о нежелании продлевать его действие.

На минувшей неделе Владимир Зеленский отверг возможность транзита через Украину даже при условии покупки газа третьими странами.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после решения Зеленского пригрозил тому серьезным конфликтом, если газ для Братиславы перестанет поступать. Фицо напомнил об оказанной Киеву помощи и заявил, что рассчитывает та такое же отношение к себе.