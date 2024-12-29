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Посольство РФ в Сеуле выразило соболезнования из-за крушения Boeing

К этому моменту подтверждена гибель 96 человек.
Владимир Рубанов 2024-12-29 08:27:14
© Фото: NEWSIS XinHua, Global Look Press

Посольство России в Сеуле выразило соболезнования в связи с крушением самолета Boeing 737-800 в южнокорейском Муане. Сообщение размещено в Telegram-канале посольства.

«Глубоко потрясены известием о трагическом происшествии с пассажирским самолетом 29 декабря в аэропорту г. Муан», - говорится в записи.

В посольстве принесли искренние соболезнования семьям погибших и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

Летевший из Бангкока лайнер южнокорейской компании Jeju Air разбился при повторном заходе на посадку. У самолета не вышли шасси, предположительно из-за столкновения с птицами. Boeing приземлился на фюзеляж, но не смог остановиться в пределах взлетно-посадочной полосы, врезался в ограждение и загорелся.

На борту находились 175 пассажиров - 173 гражданина Республики Корея и 2 подданных Таиланда), а также 6 членов экипажа. По предварительным данным пожарной службы, спастись удалось только двоим, остальные 179 человек погибли. К этому моменту подтверждена гибель 96 человек.

#в стране и мире #Аэропорт #Южная Корея #авиакатастрофа #посольство #соболезнования #Boeing 737-800 #муан
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