Жертвами авиакатастрофы в Южной Корее стали 23 человека

Двадцать три человека погибли в авиакатастрофе в южнокорейском аэропорту Муан, передаёт Ренхап. Южнокорейскимй борт выкатился за пределы летно-посадочной полосы и врезался в ограждение в аэропорту.

«По словам официальных лиц, авария произошла в 9:07 утра, когда рейс авиакомпании Jeju Air совершал посадку в международном аэропорту Муан», — следует из сообщения.

Всего на самолете находилось около 175 пассажиров и шесть членов экипажа. Отмечается, что рейс авиакомпании Jeju Air возвращался из Бангкога. Борт упал в 288 километрах от Сеула.

Сейчас проводится расследование на месте происшествия. Ведутся спасательные операции.