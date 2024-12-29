Fox News признал оговорку Байдена про Путина главной неудачей за год

Главной политической ошибкой 2024 года назвали оговорку президента США Джо Байдена, который перепутал Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным. Списком оплошностей американских политиков за 2024 год поделились Fox News.

Инцидент произошел на конференции НАТО по принятию декларации о помощи Украине в Вашингтоне в июле.

Выступая на мероприятии, президент США Джо Байден допустил ироничную оговорку. В заключении своей речи он пригласил на трибуну и передал слово «президенту Украины Путину». Глава США оговорился - он хотел пригласить Зеленского. Получается, что 81-летний политик представил Зеленского как Путина.

После этого он сразу попытался «вернуть свои слова обратно» и объясниться перед залом. Он заявил, что имеет ввиду, что Зеленский победит Путина.

Еще одной неудачей Байдена по версии Fox News стало провальное выступление на дебатах с Трампом, когда президент выглядел уставшим, говорил сбивчиво.

Богатый на ошибки политических лидеров год, по мнению журналистов Fox News, повлияли на исход президентской гонки в США.

Напомним еще несколько ошибок Байдена, так он называл Украину Ураном, а также Ираком. Президент США в ходе своих публичных выступлений путал Южную Корею с Северной. Также он оговаривался и не мог вспомнить, сколько лет он находится на посту президента США.