Байден забыл, что уже рассказал историю, и повторил ее

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Американский президент Джо Байден на полузакрытом мероприятии со спонсорами своей кампании по переизбранию почти дословно с перерывом в несколько минут повторил уже рассказанную историю о том, как решил сталь главой государства. По его словам, он и не собирался становиться лидером страны, но был переломный момент.

«Вы помните этих людей в Шарлотсвилле в 2017 году, со свастиками, высказывающими жестокие, антисемитские мысли, как в Германии в ранних 30-х годах. Молодая женщина была убита. И я помню, как предыдущий парень сказал, что хорошие люди были по обоим сторонам», - цитирует RT слова Байдена.

Уже спустя несколько минут американский лидер почти дословно опять пересказал эту же историю.

Общественность США уже давно обеспокоена состоянием своего президента, который периодически попадает в нелепые ситуации. Речь идет о странном поведении, неуместном юморе, грубых фактологических ошибках в высказываниях. Такие инциденты породили сообщения о наличии у него проблем с ментальным здоровьем. Так, например, недавно он в ходе встречи в Нью-Йорке с бразильским президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой забыл пожать ему руку. Перед началом выступления лидер Соединенных Штатов поднялся на сцену, слегка задев флаг Бразилии. Затем в ходе своей речи он несколько раз запутался в словах. А в июле Джо Байден ушел со сцены, забыв подписать документ, ради которого он приехал с командировкой в штат Мэн. Он вернулся к трибуне только после напоминания помощника.

Кроме того, американский президент достаточно часто падает или спотыкается почти на ровном месте. Кардиолог и медицинский советник Белого дома при Джордже Буше-младшем Джонатан Рейнер уже посоветовал Джо Байдену пользоваться тростью на неустойчивой поверхности и вообще быть осторожнее. Медик обратил внимание на то, что у лидера США скованная, «шаркающая» походка, которая, скорее всего, объясняется артритом. Поэтому, запнувшись обо что-то, ему трудно сохранять равновесие.