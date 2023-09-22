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Байден забыл, что уже рассказал историю, и повторил ее

Сергей Лебедев
00:38 22.09.2023
Курьезный случай произошел на полузакрытом мероприятии со спонсорами своей кампании по переизбранию.
Байден забыл, что уже рассказал историю, и повторил ее
© Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Американский президент Джо Байден на полузакрытом мероприятии со спонсорами своей кампании по переизбранию почти дословно с перерывом в несколько минут повторил уже рассказанную историю о том, как решил сталь главой государства. По его словам, он и не собирался становиться лидером страны, но был переломный момент.

«Вы помните этих людей в Шарлотсвилле в 2017 году, со свастиками, высказывающими жестокие, антисемитские мысли, как в Германии в ранних 30-х годах. Молодая женщина была убита. И я помню, как предыдущий парень сказал, что хорошие люди были по обоим сторонам», - цитирует RT слова Байдена.

Уже спустя несколько минут американский лидер почти дословно опять пересказал эту же историю.

Общественность США уже давно обеспокоена состоянием своего президента, который периодически попадает в нелепые ситуации. Речь идет о странном поведении, неуместном юморе, грубых фактологических ошибках в высказываниях. Такие инциденты породили сообщения о наличии у него проблем с ментальным здоровьем. Так, например, недавно он в ходе встречи в Нью-Йорке с бразильским президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой забыл пожать ему руку. Перед началом выступления лидер Соединенных Штатов поднялся на сцену, слегка задев флаг Бразилии. Затем в ходе своей речи он несколько раз запутался в словах. А в июле Джо Байден ушел со сцены, забыв подписать документ, ради которого он приехал с командировкой в штат Мэн. Он вернулся к трибуне только после напоминания помощника.

Кроме того, американский президент достаточно часто падает или спотыкается почти на ровном месте. Кардиолог и медицинский советник Белого дома при Джордже Буше-младшем Джонатан Рейнер уже посоветовал Джо Байдену пользоваться тростью на неустойчивой поверхности и вообще быть осторожнее. Медик обратил внимание на то, что у лидера США скованная, «шаркающая» походка, которая, скорее всего, объясняется артритом. Поэтому, запнувшись обо что-то, ему трудно сохранять равновесие.

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