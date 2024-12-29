SANA: сирийские спецслужбы будут реорганизованы

В Сирии реорганизуют органы безопасности после расформирования всех подразделений спецслужб. Об этом сообщает государственное информационное агентство SANA со ссылкой на руководителя Службы общей разведки страны Анаса Хаттаба, которого назначили новые власти.

«Все подразделения спецслужб будут распущены, а затем начнется процесс их реструктуризации», - цитирует агентство слова Хаттаба.

Реорганизацию спецслужб связывают с изменением политической ситуации после ухода с поста президента Башара Асада и назначения Мухаммеда аль-Башира главой временного правительства.



Напомним, эти события происходят на фоне обострения обстановки в стране, где в конце ноября вооружённые группировки начали атаки на позиции правительственных сил. Бывший президент Сирии Башар Асад объявил о создании переходного органа власти и поручил передать власть мирным путём. Действующее правительство выразило готовность сотрудничать с любыми структурами, которые выберут граждане.