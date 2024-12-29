В Курской области подразделения Вооруженных Сил РФ продолжают выдавливать врага из российского приграничья. Туда Киев безжалостно бросает свои резервы, всеми силами стараясь удержать захваченные рубежи.

Есть версия, что киевский режим хочет использовать Курскую область как козырь в возможных переговорах после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Поэтому в районе Суджи на убой кидают все новые и свежие, только что мобилизованные подразделения, и формирования наемников.

Владимир Зеленский скатился до состояния психопата. Цифра уже в миллион погибших украинских военных его не волнует. Для него мир - это смертный приговор, когда придется выйти из бункера, и ответить за все совершенные преступления. За Курскую область тоже.

Все подразделения ВСУ там будут уничтожены. Спокойно, без спешки и привязки к датам. Перед войсками стоит задача не только выдавить ВСУ с территории Курской области, но и сделать это с минимальными для нас потерями.

То что победа и там будет за нами - никто не сомневается. Да, этот Новый год многие бойцы вновь будут встречать на передовой. Но в окопах все прекрасно понимают, что, и для чего они делают. Это на Украине мужчины бегут от «людоловов», которые облавами и силой затаскивают людей на фронт, а к нашим войскам только за этот год по своей воле присоединились почти 450 тысяч добровольцев.

Подробнее о военных итогах года и ситуации на самых напряженных участках линии боевого соприкосновения в материале Станислава Иващенко для программы «Главное с Ольгой Беловой».