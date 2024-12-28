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Дроноводы уничтожили бронемашину ВСУ в приграничье Курской области

Вражеская боевая бронированная машина стала добычей оператора FPV-дрона группировки войск «Север».
2024-12-28 14:11:14
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении боевой бронированной машины ВСУ в приграничном районе Курской области. 

Бронеобъект в движении обнаружили разведчики из группировки войск «Север». Они сделали это при помощи беспилотника. Боевая бронированная машина перевозила украинских боевиков. 

Проанализировав разведданные, военнослужащие приняли решение задействовать расчет FPV-дронов. Оператор смог добиться прямого попадания. Цель была уничтожена.

Ранее сообщалось, что оператор российского FPV-дрона уничтожил украинский танк в Харьковской области. Военнослужащий добился прямого попадания беспилотником. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.  

#Курская область #спецоперация #уничтожение #приграничье #FPV-дрон
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