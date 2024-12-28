Дроноводы уничтожили бронемашину ВСУ в приграничье Курской области

Минобороны России сообщает об уничтожении боевой бронированной машины ВСУ в приграничном районе Курской области.
Бронеобъект в движении обнаружили разведчики из группировки войск «Север». Они сделали это при помощи беспилотника. Боевая бронированная машина перевозила украинских боевиков.
Проанализировав разведданные, военнослужащие приняли решение задействовать расчет FPV-дронов. Оператор смог добиться прямого попадания. Цель была уничтожена.
Ранее сообщалось, что оператор российского FPV-дрона уничтожил украинский танк в Харьковской области. Военнослужащий добился прямого попадания беспилотником.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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