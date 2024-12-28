Дроноводы уничтожили бронемашину ВСУ в приграничье Курской области

Минобороны России сообщает об уничтожении боевой бронированной машины ВСУ в приграничном районе Курской области.

Бронеобъект в движении обнаружили разведчики из группировки войск «Север». Они сделали это при помощи беспилотника. Боевая бронированная машина перевозила украинских боевиков.

Проанализировав разведданные, военнослужащие приняли решение задействовать расчет FPV-дронов. Оператор смог добиться прямого попадания. Цель была уничтожена.

Ранее сообщалось, что оператор российского FPV-дрона уничтожил украинский танк в Харьковской области. Военнослужащий добился прямого попадания беспилотником.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.